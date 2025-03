Software di marketing dei contenuti - App più popolari - Ucraina

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot è uno strumento di automazione del marketing sui social media che ti aiuta a pianificare e analizzare le tue attività di marketing sui social media e quindi ad aumentare l'efficienza e la portata dei social media. 1) Puoi connetterti a oltre 9 reti di social media come Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok e VK con SocialPilot. 2) Condividi fino a 500 post e collega oltre 100 profili con un solo account SocialPilot. 3) Gestisci le tue conversazioni sui social media con Social Inbox. 4) Aggiungi fino a 10 membri del team nel tuo account SocialPilot per delegare la condivisione e la pianificazione con la funzione Collaborazione del team. 5) Pianifica centinaia di post alla volta caricando un CSV con la funzione di pianificazione in blocco. 6) Crea post personalizzati per singoli account social alla volta e menziona anche altri profili Facebook e Twitter per un maggiore coinvolgimento. 7) Analizza le tue attività di marketing sui social media con analisi e reportistica sui social media di facile comprensione. 8) Dai un'occhiata a quando e cosa hai programmato visivamente con il calendario dei social media. 9) Non rimanere mai fuori da nuove idee di contenuto, curare i suggerimenti sui contenuti e salvarli come bozze per un uso successivo. Aggiungi contenuti curati e feed RSS per una coda infinita. 10) Non aspettare più per le credenziali dell'account social media del tuo cliente: basta invitarlo e gestire i suoi account social senza sforzo con la funzione Gestione clienti. 11) Crea i tuoi domini personalizzati con marchio per maggiore visibilità e riconoscimento con gli URL Shorteners forniti da SocialPilot ed elimina gli URL lunghi, indesiderati e dall'aspetto brutto. 12) Potenzia i tuoi post su Facebook proprio quando lo stai pianificando.