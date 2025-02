Software di marketing dei contenuti - App più popolari - Togo

Live Center

Live Center è una soluzione flessibile di live blogging che attira il pubblico, coinvolge i lettori e consente ai team editoriali di fornire una copertura istantanea delle notizie in tempo reale in modo fluido ed efficace. Integrandosi con altre tecnologie per redazioni, Live Center semplifica i flussi di lavoro. Gli utenti hanno il pieno controllo sul design del proprio blog live e sono in grado di creare elementi visivi ed elementi personalizzati per i post come tabelloni segnapunti, contatori dei risultati elettorali e così via. I feed di notizie di Live Center possono essere facilmente incorporati in articoli, portali di notizie, app o nelle prime pagine. Caratteristiche principali: * Design del blog completamente personalizzabile * Automazione dei social media per trovare e pubblicare contenuti * Crea facilmente elementi visivi ed elementi di post personalizzati per aumentare il coinvolgimento dei lettori * Crea rapidamente tabelle e grafici interattivi direttamente nell'editor * Interfaccia intuitiva con un editor reattivo che fornisce un'anteprima in tempo reale dei post * Integrazione di terze parti con dati sportivi, dati di mercato e così via * Tagging suggestivo automatico dei post in base al contenuto, alla priorità e alla categorizzazione dei post * Riepilogo automatico del blog in tempo reale per fornire ai lettori una dashboard degli argomenti più trattati nei post del tuo blog in tempo reale in una visualizzazione dashboard. * Pubblicazione in tempo reale di post a centinaia di migliaia di lettori attraverso canali dedicati * Integrazione con CMS esistente e qualsiasi libreria o sistema multimediale * Supporta strategie di monetizzazione