Gli strumenti del sistema di gestione dei contenuti (CMS) semplificano il processo di creazione, modifica e pubblicazione di contenuti digitali. Le organizzazioni sfruttano gli strumenti CMS per migliorare la funzionalità e la profondità dei contenuti all'interno del CMS esistente. Questi strumenti sono ampiamente utilizzati da aziende di tutte le dimensioni per gestire i contenuti su siti Web, blog o altre piattaforme. Consentono agli utenti di progettare un sito Web in base alle proprie preferenze utilizzando varie funzionalità e tipi di contenuto. L'implementazione di funzionalità specifiche su un sito Web spesso richiede un notevole lavoro di sviluppo e ore di progettazione, ma gli strumenti CMS possono fornire queste funzionalità tramite integrazioni o plug-in, risparmiando così tempo e denaro. I professionisti dei contenuti utilizzano strumenti CMS insieme a un CMS per migliorare il contenuto del sito web. Ciò include la possibilità di pubblicare diversi tipi di contenuto, l'offerta di funzionalità di progettazione aggiuntive, la facilitazione della collaborazione e delle prove durante la creazione dei contenuti e altro ancora. Alcuni strumenti si integrano con il software di gestione dei contenuti Web o di creazione di siti Web, mentre altri funzionano come prodotti autonomi che soddisfano esigenze specifiche relative ai contenuti. Gli strumenti CMS colmano le lacune di un determinato CMS, consentendo agli utenti di gestire i siti Web in modo più efficiente e di svilupparli per soddisfare le loro esatte specifiche.