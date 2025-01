Strumenti del sistema di gestione dei contenuti (CMS). - App più popolari - Filippine

Issuu

Issuu è la più grande piattaforma di pubblicazione e marketing di contenuti al mondo che consente alle persone di convertire, ospitare e condividere contenuti coinvolgenti in una varietà di formati dinamici attraverso tutti i canali di distribuzione digitale. Con oltre 60 milioni di pubblicazioni, Issuu consente ai suoi oltre 1 milione di utenti globali di trasformare facilmente un contenuto una volta e condividerlo ovunque. Issuu Story Cloud trasforma un singolo documento in un'esperienza di lettura unica e coinvolgente convertendo documenti statici in risorse di marketing, inclusi flipbook da incorporare in siti Web e blog, articoli ottimizzati per dispositivi mobili, storie in grafica animata per i social media, GIF per e-mail e altro ancora. . Ogni giorno, più di 300.000 pagine di contenuti vengono caricate su Issuu, consentendo ai lettori di tutto il mondo di scoprire e interagire con ciò che amano, da riviste e giornali a portfolio e cataloghi. Sia gli esperti di marketing aziendali che i singoli creatori scelgono Issuu per la sua piattaforma intuitiva che mette il loro messaggio in primo piano e al centro senza richiedere una sola riga di codice. Issuu ha sede a Palo Alto, California, con uffici globali a Copenaghen, Berlino e Braga. Scopri di più su issuu.com.