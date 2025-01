Strumenti del sistema di gestione dei contenuti (CMS). - App più popolari - Polinesia francese

Juicer

Juicer è lo strumento di aggregazione dei social media che consente ad aziende e privati ​​di curare e mostrare senza problemi i contenuti dei social media sui loro siti web. Estrae facilmente contenuti da vari account social, tra cui Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube e altri. Con semplici opzioni di configurazione e personalizzazione, i social wall di Juicer consentono agli utenti di mostrare contenuti curati, brandizzati e generati dagli utenti sui loro siti web. Lo strumento fornisce filtri di moderazione per il controllo dei contenuti e include una dashboard di analisi avanzata per approfondimenti in tempo reale sull'impegno sociale, rendendolo una soluzione completa per centralizzare e migliorare la visibilità del marchio su tutte le piattaforme. Vantaggi dello spremiagrumi: - Soluzione consolidata ed affidabile, con esperienza decennale nel settore - Integrazione perfetta con oltre 15 piattaforme di social media - Configurazione semplice per feed e account, garantendo una gestione intuitiva e rapida - Pieno controllo sui contenuti attraverso opzioni di moderazione e filtro - Design personalizzato per armonizzarsi con l'estetica unica del marchio - Selezione di temi predefiniti, garantendo un aspetto del feed coerente e accattivante - Gestione automatizzata con aggiornamenti automatizzati dei contenuti, migliorando l'efficienza - Strumenti di analisi avanzati per monitorare il coinvolgimento degli utenti e le prestazioni del feed - Piani versatili per aziende e privati ​​e un modello di prezzi con pagamento in base al consumo per il piano aziendale - Widget personalizzabili e supporto API per una perfetta integrazione con altri siti Web e applicazioni