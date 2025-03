Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys è una piattaforma digitale e di reporting sicura, basata sul cloud, progettata per rendere la fornitura di dati e approfondimenti sugli investimenti senza problemi. Le nostre soluzioni offrono un'esperienza semplice per coloro che necessitano di sistemi di report sugli investimenti, portali clienti e siti Web di investimento globali completamente automatizzati e potenti. Soluzioni digitali e di reporting per gestori degli investimenti Impegnati ad aiutare i team di vendita e di assistenza clienti a fornire agli investitori documenti, reporting ed esperienze digitali eccezionali. Esperienze digitali Report sui clienti, materiale collaterale di vendita e marketing, Esperienze digitali. Fornito tramite un unico archivio di dati e contenuti di pubblicazione. Contenuti localizzati Contenuti e reporting localizzati per soddisfare le esigenze dei requisiti normativi internazionali e supportare i processi di distribuzione nel modo più semplice possibile. Dati pronti per la pubblicazione Dati pronti per la pubblicazione. Avere un unico archivio di tutti i tuoi dati, contenuti e materiali che è pronto per la pubblicazione in ogni canale e ogni mezzo. Soddisfa le nuove esigenze di reporting avanzato ESG. Tutto gestito nel cloud tramite interfacce utente self-service. Rendere la nostra tecnologia adatta ad ogni tipo di azienda, non importa quanto piccola o grande.