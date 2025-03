Software di distribuzione dei contenuti - App più popolari - Città del Vaticano

Zemanta

zemanta.com

Zemanta è la prima piattaforma lato domanda multicanale al mondo creata per l'ottimizzazione del comportamento post-clic. Zemanta è costruito interamente attorno all'idea di aiutare gli inserzionisti a generare coinvolgimento – che si tratti di visite, visualizzazioni, lead o conversioni – il tutto dalle loro campagne pubblicitarie programmatiche. Esistiamo per migliorare radicalmente l'esperienza pubblicitaria online complessiva in modo da indurre i consumatori a desiderare veramente di interagire con la pubblicità. Zemanta aiuta gli inserzionisti a superare le metriche di copertura e frequenza fondamentalmente imperfette determinando quali posizionamenti e creatività portano gli utenti giusti a interagire con i loro annunci e siti web. Questo approccio unico offre agli inserzionisti l'opportunità di catturare il vero coinvolgimento dei consumatori e il ritorno sulla spesa pubblicitaria. Attraverso l'intelligenza artificiale e l'automazione avanzate, Zemanta One consente a brand e agenzie di acquistare pubblicità ottimizzata per il coinvolgimento post-clic, sfruttando al massimo ogni dollaro speso in pubblicità su display, video e posizionamenti nativi sul web. pIncorporiamo i tuoi dati di analisi web nella piattaforma di Zemanta, nella sua gestione automatizzata delle campagne e nello strumento di offerta. A differenza di altri DSP, offriamo un'integrazione perfetta di Google Analytics e Adobe. Zemanta ti consente di fare offerte utilizzando obiettivi come Costo al minuto sul sito (Tempo sul sito). Zemanta è stato originariamente costruito su una base di contesto e semantica, non di cookie e targeting del pubblico. Pertanto, Zemanta può indirizzare il pubblico e le impressioni come altre DSP, ma poiché il mondo si allontana da questi approcci, siamo nella posizione di aiutare gli inserzionisti a sopravvivere e prosperare. Il background unico di Zemanta nell'analisi semantica e nell'approccio alle offerte e all'ottimizzazione delle campagne offre un vantaggio ancora maggiore per gli inserzionisti che sfruttano la nostra piattaforma.