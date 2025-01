Software di distribuzione dei contenuti - App più popolari - Polinesia francese

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus è una piattaforma creativa e di marketing all-in-one progettata per semplificare il flusso di lavoro e consentire strategie di marketing scalabili per i team di marketing. Offre un set completo di funzionalità che spaziano dalla curation e collaborazione alla creazione, distribuzione, analisi e app. Una delle caratteristiche degne di nota di Creatosaurus è il suo scrittore di contenuti AI, che consente agli utenti di generare copie di marketing su larga scala in pochi minuti. Fornisce inoltre un editor di design facile da usare per creare grafica meravigliosa, con funzionalità di trascinamento della selezione e accesso a immagini e modelli di stock gratuiti. La piattaforma include un gestore di hashtag che aiuta gli utenti a trovare e gestire gli hashtag per ottimizzare il flusso di lavoro sui social media, nonché un cercatore di citazioni che consente agli utenti di cercare e salvare citazioni per un uso successivo. Offre inoltre la possibilità di pianificare i post sui social media su diverse piattaforme. Creatosaurus è progettato per aziende con team distribuiti e individui creativi globali, fornendo uno spazio di lavoro centralizzato per creatori ed esperti di marketing. Mira a combinare produttività e creatività offrendo una gamma di strumenti e funzionalità in un unico posto, consentendo una collaborazione efficiente e migliorando il processo complessivo di narrazione. La piattaforma è supportata da profonde integrazioni con altre app popolari, consentendo agli utenti di connettere i propri strumenti preferiti e rimanere aggiornati sul proprio lavoro. È progettato per essere facile da usare e offrire un'esperienza trasparente e semplice per ogni membro del team. Creatosaurus è utilizzato da influencer, creatori, editori, startup e marchi in tutto il mondo come potente strumento nelle loro strategie di marketing. Mira a fornire una soluzione completa per tutte le esigenze creative e di marketing, consentendo agli utenti di concentrarsi sul racconto di storie di grande impatto mentre la piattaforma si prende cura di tutto il resto.