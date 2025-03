Software di rete per la distribuzione di contenuti (CDN). - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

I fornitori di Content Delivery Network (CDN) offrono una rete di server e servizi progettati per migliorare le prestazioni del sito Web fornendo contenuti in modo efficiente. I CDN utilizzano punti di presenza (PoP) distribuiti geograficamente per ottimizzare la consegna di contenuti digitali dal server di origine al PoP più vicino all'utente. Questa strategia riduce la latenza e migliora i tempi di caricamento dei siti Web. Le organizzazioni sfruttano i servizi CDN, come il web caching, l'instradamento delle richieste e il bilanciamento del carico del server, per garantire una distribuzione affidabile dei contenuti. Esempi di aziende che traggono vantaggio dai CDN includono piattaforme di streaming video online e siti Web di e-commerce, che fanno affidamento su prestazioni web veloci e coerenti. Le CDN sono spesso integrate con i servizi di web hosting per ottimizzare la velocità di distribuzione dei contenuti, sebbene alcune CDN offrano anche soluzioni di hosting autonome. Alcuni sistemi di gestione dei contenuti forniscono compatibilità integrata con le CDN, consentendo agli utenti di migliorare facilmente le prestazioni del proprio sito web.