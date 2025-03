DataPacket

DataPacket è un attore globale leader nel campo dei server dedicati, che fornisce tecnologia all'avanguardia per tutti i carichi di lavoro, una rete senza precedenti e un approccio incentrato sulle esigenze dei clienti. Lo stock di DataPacket comprende oltre 3.000 bare metal con uplink 10–200GE non condivisi situati in 51 data center in sei continenti. Per garantire una consegna affidabile e a bassa latenza dei dati, gestiscono una solida rete con accesso diretto a 16 TOP fornitori di transito e oltre 300 partner di peering privati. In modo univoco, gli esperti tecnici di supporto interni L2-L3 di DataPacket, disponibili in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite telefono, e-mail, chat online o Slack, sono pronti ad aiutarti a risolvere direttamente qualsiasi problema. Nessun chatbot, nessun biglietto che rimbalza per giorni.