Software di analisi dei contenuti - App più popolari

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly è una piattaforma di analisi creata per i contenuti e progettata con la convinzione che le aziende di maggior successo siano quelle con i migliori contenuti. Vincere nel mondo dei contenuti digitali, però, non è facile. Devi creare cicli di feedback e ascoltare, attraverso i dati, ciò che il tuo pubblico ti dice. Con 30 parametri di attenzione unici, monitoraggio degli iscritti e segmentazione del pubblico, creatori di contenuti, analisti, redattori, esperti di marketing e professionisti della comunicazione possono utilizzare Parse.ly per: - Far crescere la propria attività e migliorare i parametri chiave come il coinvolgimento dei lettori, le conversioni e la fidelizzazione attraverso i dati -intuizioni guidate. - Agisci in base a informazioni immediate sul pubblico in tempo reale o analizza i dati storici per ottenere un quadro chiaro del passato e pianificare il futuro. Con una piattaforma di personalizzazione integrata, i team di prodotto possono utilizzare Parse.ly per creare esperienze di contenuto dinamico basate sui dati e personalizzate dagli utenti sul proprio sito Web e nel proprio CMS o WCM. Con la nostra piattaforma di pipeline di dati, data scientist e ingegneri possono utilizzare i nostri dati clickstream arricchiti per dedicare meno tempo all'infrastruttura dei dati e più tempo all'analisi e agli insight dei dati. Parse.ly collabora con oltre 300 aziende aziendali utilizzando la loro affidabile infrastruttura dati: - La quarta tecnologia web premium più installata su siti ad alto traffico (secondo BuiltWith). - Parse.ly è utilizzato dalle principali società di media e intrattenimento, marchi DTC, aziende Fortune 500, aziende B2B e chiunque creda che i contenuti possano far avanzare la propria attività.