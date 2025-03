Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure è la nostra piattaforma CNAPP utilizzata da oltre 700 clienti aziendali per affrontare CNAPP, VM, CSPM, CIEM, sicurezza dei contenitori e altro ancora, su scala aziendale. La nostra piattaforma comprende prevenzione, rilevamento e risposta in modo che i clienti possano proteggere in tutta sicurezza contenitori, Kubernetes, host/server e servizi cloud. Sysdig fornisce visibilità in tempo reale su larga scala su più cloud, eliminando i punti ciechi della sicurezza. Usiamo l'intelligence dal runtime per dare priorità agli avvisi in modo che i team possano concentrarsi su eventi di sicurezza ad alto impatto e migliorare l'efficienza. Comprendendo l'intera fonte del flusso di risposta e suggerendo soluzioni guidate, i clienti possono sia risolvere i problemi in produzione senza perdite di tempo, sia rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale. Con Sysdig Secure puoi: - Bloccare gli attacchi fino a 10 volte più velocemente - Ridurre le vulnerabilità fino al 95% - Rilevare istantaneamente i cambiamenti di rischio - Colmare le lacune nelle autorizzazioni in meno di 2 minuti Sysdig. Proteggi ogni secondo.