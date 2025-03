GitLab

about.gitlab.com

GitLab is a web-based DevOps lifecycle tool that provides a Git-repository manager providing wiki, issue-tracking and continuous integration and deployment pipeline features, using an open-source license, developed by GitLab Inc. The software was created by Ukrainian developers Dmitriy Zaporozhets and Valery Sizov.The code was originally written in Ruby, with some parts later rewritten in Go, initially as a source code Soluzione di gestione per collaborare all'interno di un team sullo sviluppo del software. Successivamente si è evoluto in una soluzione integrata che copre il ciclo di vita per lo sviluppo del software, quindi all'intero ciclo di vita di DevOps. L'attuale stack tecnologico include Go, Ruby on Rails e Vue.Js. Segue un modello di sviluppo a core aperto in cui la funzionalità di base viene rilasciata con licenza Open-Source (MIT) mentre la funzionalità aggiuntiva è sotto una licenza proprietaria.