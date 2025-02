Strumenti per la sicurezza dei contenitori - App più popolari - Togo

GitLab

GitLab è uno strumento per il ciclo di vita DevOps basato sul web che fornisce un gestore di repository Git che fornisce funzionalità wiki, tracciamento dei problemi e integrazione continua e pipeline di distribuzione, utilizzando una licenza open source, sviluppata da GitLab Inc. Il software è stato creato dagli sviluppatori ucraini Dmitriy Zaporozhets e Valery Sizov. Il codice è stato originariamente scritto in Ruby, con alcune parti successivamente riscritte in Go, inizialmente come soluzione di gestione del codice sorgente per collaborare all'interno di un team allo sviluppo del software. Successivamente si è evoluto in una soluzione integrata che copre il ciclo di vita dello sviluppo software e quindi l'intero ciclo di vita DevOps. L'attuale stack tecnologico include Go, Ruby on Rails e Vue.js. Segue un modello di sviluppo open-core in cui la funzionalità principale è rilasciata con una licenza open source (MIT) mentre le funzionalità aggiuntive sono sotto una licenza proprietaria.