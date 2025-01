Strumenti per la sicurezza dei contenitori - App più popolari - Polinesia francese

Synack

synack.com

La piattaforma principale per la sicurezza on-demand. Test di penetrazione PTaaS come servizio. Test di sicurezza offensivi che migliorano la tua posizione di sicurezza nel tempo Una piattaforma, molti usi. Aspettatevi test di penetrazione strategici che forniscano controllo e visibilità completi, rivelino modelli e carenze nel vostro programma di sicurezza, consentano alle organizzazioni di migliorare il livello generale di sicurezza e forniscano reporting a livello esecutivo per la leadership e il consiglio di amministrazione. La piattaforma di test di sicurezza intelligente di Synack include miglioramenti dell'automazione e dell'intelligenza aumentata per una maggiore copertura della superficie di attacco, test continui e una maggiore efficienza, fornendo maggiori informazioni sulle sfide che devi affrontare. La piattaforma orchestra perfettamente la combinazione ottimale di talenti umani nei test e scansione intelligente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, tutto sotto il tuo controllo. Come sempre, Synack non solo implementa l'élite Synack Red Team (SRT) per testare la tua risorsa, ma ora implementa contemporaneamente SmartScan o l'integrazione con lo strumento di applicazione scanner della tua azienda. Il prodotto SmartScan di Synack sfrutta Hydra, lo scanner proprietario della nostra piattaforma, per scoprire continuamente le sospette vulnerabilità per l'SRT che poi esegue il triage per ottenere solo i migliori risultati della categoria. Oltre a ciò, forniamo un ulteriore livello di rigore dei test attraverso test di penetrazione guidati dalla folla in cui i ricercatori SRT ricercano proattivamente le vulnerabilità e completano le liste di controllo di conformità. Utilizzando i propri strumenti e tecniche, forniscono creatività e rigore umani senza pari. Sfruttando la piattaforma Synack per eseguire valutazioni automatizzate di alto livello di tutte le app e incentivando il Synack Red Team a rimanere coinvolto in modo continuo e creativo, Synack offre un abbinamento unico tra la nostra intelligenza umana e l'intelligenza artificiale, risultando nel crowdsourcing più efficace ed efficiente test di penetrazione sul mercato. Inoltre, ora disponibile su FedRAMP e Azure Marketplace: la piattaforma Synack offre Penetration Testing as a Service (PTaaS)