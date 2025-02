Software di feedback video per i consumatori - App più popolari - Togo

Indeemo

indeemo.com

La nostra piattaforma di ricerca video in tempo reale, basata sull'intelligenza artificiale, consente ai team MR, UX e CX di comprendere persone, prodotti ed esperienze nel contesto della vita quotidiana. I ricercatori, designer e product manager che supportiamo utilizzano Indeemo in contesti B2C e B2B per una varietà di metodologie di ricerca di scoperta, tra cui: ricerca esplorativa/generativa - studi sui diari - etnografia mobile/digitale - ricerca sui percorsi degli utenti personas - mappatura dei viaggi - safari dei servizi - Percorso verso l'acquisto - Percorsi decisionali dell'acquirente Ricerca con metodo misto - Pre-tasking per interviste/focus group - Dare vita a segmentazioni/persone utente con usabilità video/ricerca sull'esperienza - Test di prodotto/IHUT - Esperienza di acquirenti/clienti/dipendenti I nostri clienti spaziano in dimensioni, dalle società di consulenza alle start-up ai dipartimenti governativi e ai marchi globali. La nostra app Respondent in stile Instagram consente ai partecipanti alla ricerca di condividere il momento, feedback, bisogni, comportamenti, emozioni ed esperienze tramite video, immagini, registrazioni di schermate e testo ricchi di contesto. La nostra dashboard in stile Pinterest e il repository di approfondimenti consentono ai ricercatori e ai loro clienti/stakeholder di raccogliere, moderare e analizzare rapidamente approfondimenti contestuali multimediali. La potente intelligenza artificiale generativa, la ricerca, l'analisi delle parole chiave, la trascrizione automatizzata dei video e gli strumenti di ritaglio dei video facilitano l'emergere di informazioni contestuali. Costruito per la collaborazione, dispone di molteplici profili utente (ricercatore, reclutatore, osservatore) che consentono all'intera organizzazione di connettersi veramente con i propri clienti e creare empatia. Indeemo è disponibile come soluzione SaaS fai da te con abbonamento annuale o progetto per progetto. Indeemo è certificato ISO27001 e HIPAA. La nostra sicurezza delle informazioni è stata controllata in modo indipendente per trattare con grandi clienti aziendali e governativi.