Il software per la stima delle costruzioni è una soluzione specializzata per la determinazione dei costi del lavoro su misura per costruttori, appaltatori e imprese di costruzione in vari settori. Questo software riduce al minimo gli errori e incorpora gli standard del settore e le informazioni più recenti. Consente ai professionisti dell'edilizia di monitorare in modo efficace i costi e gestire i budget di progetto sia prima che durante il ciclo di vita di un progetto. Sebbene i software per la stima delle costruzioni condividano alcune funzionalità con i software per la gestione delle offerte, in particolare nella creazione di proposte e nel confronto dei costi, vanno oltre proseguendo nelle fasi di decollo e gestione dei costi, mentre gli strumenti di gestione delle offerte si concentrano esclusivamente sulla gestione delle offerte e delle gare d'appalto. Questi strumenti di stima sono fondamentali per le imprese di costruzione e gli appaltatori che desiderano garantire progetti. In genere, il software autonomo per la stima delle costruzioni si integra bene con il software di gestione e contabilità dei progetti di costruzione. Alcune soluzioni si rivolgono specificamente a settori particolari, come l'HVAC meccanico o i servizi di pubblica utilità, mentre altre offrono flessibilità per l'utilizzo in vari settori.