Ketch

ketch.com

Ketch sta ridefinendo l’uso responsabile dei dati per l’era dell’intelligenza artificiale. La piattaforma di autorizzazione dei dati Ketch è il nuovo livello di tecnologia aziendale che aiuta i marchi a raccogliere, controllare e attivare dati autorizzati e protetti dalla privacy su ogni dispositivo, sistema e app di terze parti. I brand di tutto il mondo utilizzano Ketch per semplificare le operazioni relative alla privacy e al consenso, aumentare le entrate derivanti da pubblicità, dati e iniziative di intelligenza artificiale e creare fiducia con clienti e partner Ketch consente alle aziende e alle piattaforme di creare fiducia con i consumatori e crescere con i dati. La piattaforma Ketch Trust by Design è un insieme coordinato di applicazioni, infrastrutture e API che riduce i costi e la complessità delle operazioni sulla privacy e mobilita i dati raccolti in modo responsabile per un coinvolgimento più profondo dei clienti e una crescita dei ricavi. Con Ketch Programmatic Privacy™ per le operazioni sulla privacy, le aziende possono adattarsi in modo programmatico alle normative in rapida evoluzione, gestendo al contempo i rischi e riducendo i costi operativi e di ingegneria della privacy dell'80%. Con Ketch Data Stewardship, le aziende ottengono un controllo e un'intelligence dei dati completi e dinamici sulle risorse dati vitali di un'azienda, creando fiducia e creando le basi per un'intelligenza artificiale responsabile e iniziative avanzate di dati e analisi. I clienti utilizzano Ketch per eliminare i rischi, ridurre i costi e consentire una crescita basata sui dati.