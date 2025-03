Piattaforme di gestione del consenso - App più popolari - Città del Vaticano

Privacy1

Privacy1 è una società di software con sede a Stoccolma e Londra che sviluppa tecnologie per la gestione pratica dei dati personali. La nostra missione è quella di contribuire a rendere la protezione dei dati più semplice e accessibile a imprese e organizzazioni di tutte le dimensioni. La nostra soluzione di privacy Zero Trust ti consente di proteggere in modo sicuro i dati personali effettivi nel tuo ambiente, aiutandoti a prevenire violazioni e a controllare i flussi di dati verso i responsabili del trattamento transfrontalieri. La nostra suite di conformità GDPR fornisce tutti i componenti di cui le aziende hanno bisogno come standard, tra cui mappatura dei dati, Pre DPIA, valutazione dell'impatto completo, gestione dei cookie, gestione della politica sulla privacy e governance. Il nostro Privacy Navigator è unico e ti aiuterà a identificare rischi, lacune di conformità e buchi nella tua posizione sulla privacy in tutta l'azienda, ti offre un piano per risolverli e una piattaforma per migliorare in modo iterativo la maturità e dimostrare responsabilità, anche se non sei un GDPR esperto. Con la visione di fornire soluzioni per aiutare le aziende e i governi a proteggere i dati personali, gestire la propria conformità e dimostrare responsabilità per garantire che possano mantenere le promesse sulla privacy e soddisfare gli obblighi normativi. Privacy1 mira a creare fiducia attraverso migliori pratiche e tecnologie in materia di privacy dei dati a vantaggio di tutti.