Piattaforme di gestione del consenso - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme di gestione del consenso (CMP) vengono utilizzate dalle aziende per registrare e gestire ufficialmente le preferenze di consenso di un utente prima di raccogliere, condividere o vendere dati utente provenienti da piattaforme online come siti Web e app che utilizzano cookie, video incorporati e altre tecnologie di tracciamento. Gli strumenti CMP forniscono agli utenti dettagli completi su come possono essere monitorate le loro attività online, i motivi per cui vengono raccolti questi dati e i fornitori e le entità specifici che cercano di utilizzare queste informazioni. Successivamente, i CMP consentono agli utenti di scegliere esplicitamente se concedere, negare o revocare il consenso affinché le loro attività online vengano raccolte, utilizzate o commercializzate da tutte o da entità specifiche elencate. I fornitori di CMP sono legalmente autorizzati a conservare i dati sul consenso degli utenti, consentendo loro di trasmettere informazioni sul consenso a terzi come inserzionisti, editori e altri collaboratori prima che avvenga il trattamento legittimo dei dati.