Piattaforme di lavoro connesse - App più popolari - Isole Turks e Caicos

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture è una piattaforma operativa mobile-first che ti fornisce le conoscenze, gli strumenti e i processi necessari per lavorare in sicurezza, soddisfare standard più elevati e migliorare ogni giorno, offrendo un modo migliore di lavorare. Ciò che era iniziato come un'app per liste di controllo digitali si è evoluto in una piattaforma per condurre ispezioni, sollevare e risolvere problemi, gestire risorse e formare team in movimento. SafetyCulture aiuta inoltre i team a fare molto di più che semplicemente spuntare le caselle per governance, rischio e conformità: può aiutare a definire standard ambientali, di salute e sicurezza e ad alzare il livello in termini di eccellenza operativa. Con l'acquisizione di dati in tempo reale e informazioni utili a portata di mano, saprai sempre cosa funziona e cosa no, così potrai concentrarti su ciò che conta davvero: migliorare ogni giorno. Sblocca il potenziale dei tuoi team di lavoro per far avanzare la tua attività con SafetyCulture.