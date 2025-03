Lingpad

lingpad.com

Lingpad è uno strumento di traduzione AI sicuro e avanzato progettato per semplificare il servizio clienti multilingue e la traduzione di documenti. La sua piattaforma consente alle aziende di fornire supporto personalizzato multilingue senza soluzione di continuità attraverso i canali di messaggistica e i centri di assistenza, migliorando così l'esperienza globale dei clienti senza risorse aggiuntive. Cosa offre Lingpad: * Traduzioni istantanee basate sull'intelligenza artificiale: traduzioni istantanee e accurate basate sull'intelligenza artificiale in oltre 120 lingue * Soluzioni incentrate sul servizio clienti: personalizzate per i team di supporto, che consentono risposte istantanee e localizzate * Localizzazione del Centro assistenza: traduci e gestisci facilmente basi di conoscenza/Centro assistenza e domande frequenti multilingue * Traduzione di documenti: supporto per oltre 40 tipi di file * Tecnologia AI contestuale: comprende le sfumature per traduzioni più naturali * Automazione: semplifica le attività manuali, riducendo tempi e costi Vantaggi: * Migliora le esperienze dei clienti multilingue * Espanditi a livello globale senza vincoli linguistici * Riduci i costi operativi e il tempo dedicato alle traduzioni * Migliora i tempi di risposta con traduzioni istantanee * Mantenere la coerenza in tutte le comunicazioni con i clienti Sperimenta tutte queste offerte e vantaggi con i prezzi convenienti di Lingpad, progettati per offrire il massimo valore per il tuo investimento. Si integra perfettamente con le più diffuse piattaforme di assistenza clienti: Zendesk; Citofono; Gorgia; anteriore; Freshdesk Ideale per: *Team di assistenza clienti di qualsiasi settore * Imprese globali * Aziende di commercio elettronico * Fornitori SaaS * Qualsiasi organizzazione che necessita di una comunicazione multilingue efficiente * Qualsiasi organizzazione che necessita di traduzione AI