Software di traduzione assistita da computer - App più popolari - Pakistan

Redokun

redokun.com

Redokun è un potente strumento di traduzione basato su cloud progettato per aiutare i responsabili marketing e i loro team a tradurre in modo efficiente vari tipi di documenti mantenendo il layout e il design originali. Principali vantaggi per i responsabili marketing: * Integrazione del team senza sforzo: integra il tuo team in un'ora invece che in giorni. L'interfaccia intuitiva di Redokun garantisce che sia necessaria una formazione minima, consentendo al tuo team di iniziare in modo rapido ed efficiente. * Efficienza in termini di tempi e costi: riduci i tempi e i costi di traduzione con flussi di lavoro automatizzati e risorse di traduzione centralizzate. Aumenta la coerenza tra tutti i tuoi materiali di marketing. * Gestione dei progetti semplificata: conserva tutti i tuoi progetti di traduzione in un unico posto. Monitora a colpo d'occhio l'avanzamento di più team e documenti, assicurandoti di mantenere il controllo in ogni momento. Ideale per l'intero team di marketing: * Designer: conserva il design e lo stile originali dei tuoi documenti. Dì addio al noioso copia-incolla. Carica file come InDesign, PowerPoint e altro e lascia che il tuo team traduca il testo. Scarica il documento tradotto con lo stesso layout intatto. * Traduttori: migliora la velocità e la precisione della traduzione. Sfrutta la traduzione automatica e la memoria di traduzione per accelerare il tuo lavoro, rendendo le traduzioni più veloci e coerenti. Funzionalità potenti per potenziare i tuoi sforzi di marketing: * Flusso di lavoro automatizzato: semplifica il processo di traduzione con flussi di lavoro automatizzati, consentendo al tuo team di collaborare senza problemi con un intervento manuale minimo. * Archivia e accedi automaticamente alle traduzioni approvate: riutilizza le memorie di traduzione tra progetti per assicurarti di non pagare mai per tradurre due volte lo stesso contenuto. * Risorse di traduzione centralizzate: Coordina facilmente i progetti di traduzione, indipendentemente da dove lavora il tuo team.  * Traduzione automatica avanzata: utilizza una tecnologia di traduzione automatica all'avanguardia per tradurre in modo più intelligente, non più difficile. * Collaborazione senza soluzione di continuità: lavora senza sforzo con i tuoi fornitori di traduzione preferiti o con i team interni. Le opzioni di condivisione, importazione ed esportazione di Redokun rendono la collaborazione fluida ed efficiente. * Aggiornamenti istantanei dei documenti: applica le modifiche a tutti i file tradotti in pochi secondi, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali durante le revisioni. * Gestione completa dei progetti: ricevi feedback in tempo reale sullo stato del progetto, mantenendoti informato e sotto controllo. * Supporto versatile per formati di file: Redokun supporta un'ampia gamma di formati di file, tra cui Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , Sottotitoli (.srt), Testo normale (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) e PDF (*.pdf). Redokun consente ai responsabili marketing e ai loro team di fornire al mercato contenuti tradotti con maggiore facilità ed efficienza. Prova Redokun oggi e sperimenta un modo più intelligente di gestire le tue traduzioni.