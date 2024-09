Software di traduzione assistita da computer - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

I software di traduzione assistita da computer (CAT) facilitano la traduzione di contenuti da una lingua a un'altra sfruttando la memoria di traduzione, che memorizza testi tradotti in precedenza, o sfruttando l'assistenza del pubblico. Ciò garantisce che le traduzioni siano coerenti con la lingua utilizzata in precedenza, mantenendo l'ortografia, la grammatica e la frase corrette. Il software CAT offre una piattaforma di editing più efficiente e interattiva rispetto agli strumenti di traduzione automatica parola per parola di base. Incorporando funzionalità come memoria di traduzione, directory di frasi e database terminologici, il software CAT aiuta i traduttori a migliorare l'efficienza e l'accuratezza del loro lavoro. Inoltre, i prodotti CAT spesso si integrano perfettamente con i software di gestione della traduzione, consentendo la collaborazione tra traduttori e fornitori di servizi garantendo al tempo stesso l'organizzazione dei testi tradotti.