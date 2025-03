Groopit

groopit.co

Supera in astuzia i concorrenti con il crowdsolving. Semplifica il modo in cui i dipendenti condividono e utilizzano l'intelligence competitiva per creare un vantaggio competitivo. Condividere non è mai stato così facile. I dipendenti condividono informazioni da Teams, Slack, Salesforce, un browser Web, un'app mobile o ovunque lavorino. Con soli tre tocchi e meno di un minuto, condivideranno informazioni competitive quantitative e di alta qualità, rendendo più facile rimanere al passo con la concorrenza. Usare le informazioni è velocissimo. Groopit aggrega e fornisce informazioni utili in feed di dati e visualizzazioni. Tutti i soggetti coinvolti hanno accesso alle informazioni più aggiornate e in tempo reale per orientare le proprie scelte, consentendo a ogni dipendente di aumentare il vantaggio competitivo. Integrare le informazioni nei sistemi aziendali esistenti è facile con l'API di accesso ai dati di Groopit. Aggiungi facilmente informazioni a Tableau, PowerBI, Salesforce o dashboard CI esistenti. Groopit ti garantisce di poter sfruttare le informazioni in tutte le decisioni prese sui sistemi.