Strumenti di intelligenza competitiva - App più popolari - Russia

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner è uno strumento SEO per tutti i professionisti del marketing basati sui dati. Ottieni informazioni preziose con oltre 40 funzionalità per far salire alle stelle il posizionamento del tuo sito web. Interfaccia intuitiva e funzionalità di analisi di massa dei dati per risparmiare tempo e fatica. Raccogli preziose informazioni sui dati e analizza fino a 100.000 parole chiave o URL in un solo clic per migliorare la tua strategia SEO. Con Marketing Miner puoi rilevare rapidamente problemi tecnici sul tuo sito, scoprire quali pagine di destinazione e parole chiave portano più traffico, condurre un audit tecnico SEO completo e un'analisi della concorrenza, monitorare le menzioni del tuo marchio e le parole chiave importanti nella tua nicchia, trovare nuovi opportunità di link building per rafforzare il tuo profilo di backlink e sviluppare una strategia di content marketing di successo. Funzionalità popolari: - Ricerca di parole chiave - Controllo SEO - Monitoraggio del posizionamento - Analisi della concorrenza - Monitoraggio del marchio - Creazione di collegamenti - Analisi di dati in blocco - API Perché adorerai Marketing Miner? Incredibile rapporto qualità-prezzo: non è necessario scegliere strumenti costosi per posizionarsi bene. Marketing Miner fornisce dati di alta qualità a prezzi convenienti. Perfetta integrazione con altri strumenti: se preferisci lavorare con grandi quantità di dati nei tuoi strumenti, adorerai la versatile e potente API REST di Marketing Miner per accedere ai tuoi dati senza effettuare l'accesso! Analisi dei dati in blocco: gli strumenti di Marketing Miner fanno risparmiare molto tempo e fatica. Puoi analizzare rapidamente i dati per un massimo di 100.000 parole chiave, domini o URL.