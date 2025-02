Software per la gestione delle retribuzioni - App più popolari - Somalia

Aeqium

aeqium.com

Aeqium è una piattaforma di gestione retributiva totale che ti aiuta a retribuire, trattenere e far crescere il tuo team. Manager, reclutatori e team delle risorse umane utilizzano Aeqium per prendere decisioni migliori in modo più efficiente e far crescere le loro attività più rapidamente. Aeqium fornisce una suite di potenti strumenti per semplificare e modernizzare il modo in cui compensi il tuo team. Puoi: * Eseguire cicli di compensazione efficienti con i flussi di lavoro configurabili di Aeqium. * Spiega il compenso ai candidati in modo divertente e brandizzato utilizzando lettere di offerta interattive che visualizzano i compensi totali e mostrano la personalità della tua azienda con immagini, colori e video personalizzabili. * Collabora rapidamente a decisioni retributive migliori, con gamme di comp e dati sulle offerte a portata di mano. * Adattarsi a un mercato del lavoro competitivo acquisendo automaticamente le metriche di successo dell'offerta e i punti dati dalle offerte concorrenti dei candidati per prendere decisioni comp basate sui dati. * Ottieni informazioni in tempo reale sui dati retributivi e sull'equità retributiva e risolvi i problemi prima che si verifichino.