Software per il commercio di materie prime/energia, le transazioni e la gestione dei rischi (CTRM/ETRM). - App più popolari

Il software CTRM/ETRM per il commercio, le transazioni e la gestione del rischio di materie prime ed energia supervisiona tutte le attività legate all'acquisto e alla vendita di materie prime, inclusi petrolio, cereali, metalli e prodotti raffinati. Questo software aiuta le aziende a pianificare le proprie strategie di acquisto e vendita, a monitorare i prezzi e a gestire i volumi delle materie prime lavorate. Dato che i prezzi delle materie prime fluttuano su piattaforme di trading simili alle borse, un’efficace gestione del rischio è essenziale per prevenire perdite finanziarie. Principalmente, CTRM/ETRM è utilizzato dai professionisti dell'approvvigionamento che hanno bisogno di acquisire le materie prime necessarie per le loro operazioni. Inoltre, CTRM/ETRM può essere integrato con software di contabilità e sistemi ERP per gestire gli aspetti finanziari del trading. L’integrazione con gli strumenti di gestione della supply chain è importante anche per monitorare la domanda di materie prime e i livelli di inventario.