Webex Webinars (in precedenza Webex Events) è una piattaforma webinar scalabile in grado di creare esperienze coinvolgenti e di grande impatto per tutti, dalle piccole sessioni al vasto pubblico globale. Rendi i webinar inclusivi, coinvolgenti e interattivi: • Incoraggia la partecipazione attiva con domande e risposte moderate, sondaggi dal vivo, chat, reazioni emoji e riconoscimento dei gesti • Consenti ai partecipanti di ascoltare nella loro lingua preferita con interpreti dal vivo inclusi nella sessione • Approfondisci gli argomenti o incoraggia le connessioni con sessioni interattive Fornisci webinar professionali e personalizzati su larga scala • Gestisci il palco e i contenuti che il tuo pubblico vede prima, durante e dopo l'evento • Cura l'esperienza di registrazione dei partecipanti con opzioni e temi di branding personalizzati • Prova l'intera presentazione con gli altri relatori prima di andare in diretta • Ospitare fino a 100.000 partecipanti • Raggiungere un pubblico globale con traduzioni in tempo reale in oltre 100 lingue