Software di monitoraggio e analisi della sicurezza cloud - App più popolari - Ungheria

Blumira fornisce l'unica piattaforma di sicurezza informatica che può aiutare le PMI a prevenire una violazione. Aiutiamo i team IT snelli a proteggere le loro organizzazioni da ransomware e violazioni con una piattaforma SIEM+XDR aperta. La nostra soluzione all-in-one combina SIEM, visibilità degli endpoint e risposta automatizzata per ridurre la complessità, fornire un'ampia visibilità e accelerare i tempi di risposta. La nostra piattaforma automatizzata rileva e contiene immediatamente le minacce, alleggerendo il carico dei team IT che non possono lavorare 24 ore su 24. La piattaforma include: - Rilevamenti gestiti per la ricerca automatizzata delle minacce per identificare tempestivamente gli attacchi - Risposta automatizzata per contenere e bloccare immediatamente le minacce - Un anno di conservazione dei dati e possibilità di estensione per soddisfare la conformità - Reporting e dashboard avanzati per analisi forensi e indagini semplici - Agente leggero per la visibilità e la risposta degli endpoint: supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le operazioni di sicurezza (SecOps) per problemi prioritari critici