Software di monitoraggio e analisi della sicurezza cloud - App più popolari - Gabon

Le soluzioni di monitoraggio e analisi della sicurezza cloud sono strumenti essenziali progettati per migliorare la visibilità e la sicurezza attraverso le reti e le applicazioni basate su cloud. Questi strumenti consentono il monitoraggio di applicazioni basate su cloud, ambienti virtualizzati e altre infrastrutture cloud. Sono fondamentali per identificare potenziali rischi, consentendo alle organizzazioni di affrontarli in modo proattivo, salvaguardando così le operazioni business-critical e garantendo il rispetto delle normative per evitare sanzioni. In genere, i team IT e di sicurezza eseguono il monitoraggio e l'analisi del cloud su base continua. Le funzionalità di monitoraggio aiutano le organizzazioni a catalogare le risorse cloud e a rilevarne di nuove man mano che vengono create o integrate. Le funzionalità di analisi aiutano a valutare i rischi all'interno degli ambienti cloud, consentendo alle aziende di dare priorità ai problemi in base al loro potenziale impatto. Ulteriori funzionalità comuni includono il monitoraggio degli utenti, il rilevamento di dati sensibili e l'applicazione di policy di sicurezza.