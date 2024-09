Software Cloud Platform as a Service (PaaS). - App più popolari - Afghanistan Più popolari Aggiunti di recente

Platform as a Service (PaaS) è ​​un modello di cloud computing che offre un ambiente completo per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni nel cloud. PaaS mira a fornire una visione integrata delle piattaforme cloud, semplificando lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni cloud. PaaS include vari strumenti come kit di sviluppo, strumenti di database e funzionalità di gestione delle applicazioni. Una soluzione PaaS comprende componenti infrastrutturali come server e storage, insieme a middleware come strumenti di sviluppo e sistemi di gestione di database. I fornitori di terze parti offrono queste risorse virtuali, consentendo agli utenti di creare, distribuire e avviare applicazioni software senza la necessità di un ampio sviluppo di software back-end. Le aziende sfruttano il PaaS per esternalizzare l'hosting, la costruzione di database, la sicurezza nel cloud e l'archiviazione dei dati. Viene comunemente utilizzato come piattaforma scalabile per nuove applicazioni o per espandere le applicazioni esistenti a un pubblico più vasto. PaaS utilizza un modello pay-as-you-grow, aiutando le aziende a evitare investimenti iniziali significativi in ​​tempi di sviluppo e middleware. I team di sviluppo utilizzano PaaS come alternativa alla creazione e all'hosting di applicazioni con ambienti di sviluppo integrati (IDE). Inoltre, i servizi di database e storage in hosting di PaaS forniscono funzionalità simili ai prodotti mobili backend-as-a-service (mBaaS), personalizzati per le applicazioni mobili. I fornitori di PaaS spaziano da fornitori di software affermati a progetti open source. Recentemente, il cloud ibrido è diventato un popolare metodo di implementazione PaaS. Il cloud computing ibrido integra diverse infrastrutture cloud, come cloud pubblici e privati, e le gestisce come un'unica entità.