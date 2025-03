Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Le piattaforme PBX (Private Branch Exchange) basate su cloud, denominate anche PBX virtuali, forniscono alle aziende sistemi telefonici affidabili e sicuri tramite un server cloud. Il PBX funge da rete telefonica interna all'interno delle organizzazioni e si collega alle linee telefoniche esterne. Le piattaforme Cloud PBX replicano tutte le caratteristiche e le capacità dei sistemi hardware PBX convenzionali, operando interamente su infrastruttura cloud. Queste piattaforme consentono alle aziende di accedere al proprio sistema da qualsiasi luogo e dispositivo, rendendole ideali per configurazioni di lavoro remote e ibride grazie alle attrezzature e ai requisiti di configurazione minimi. Solitamente supervisionate e gestite da un fornitore di servizi, l'implementazione e l'amministrazione del PBX cloud sono gestite dal team IT dell'azienda. Il software Cloud PBX trova utilità tra i dipendenti, in particolare quelli dei settori del servizio clienti, immobiliare, sanitario, della vendita al dettaglio o governativo. A differenza dei tradizionali sistemi di rete fissa, il cloud PBX presenta numerosi vantaggi per le aziende, tra cui la manutenzione semplificata dei server, l'instradamento automatizzato delle chiamate, un minore utilizzo delle apparecchiature, costi di manutenzione complessivi inferiori e processi di configurazione semplificati.