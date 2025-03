JustCall

justcall.io

JustCall: la piattaforma di comunicazione aziendale all-in-one si connette con potenziali clienti e clienti attraverso voce, SMS, e-mail e whatsapp. Automatizza i flussi di lavoro con oltre 100 integrazioni e la magia AI e guarda la tua attività crescere con il pilota automatico. Affidata di oltre 6.000 aziende a livello globale, JustCall equipaggia i team rivolti ai clienti per fornire interazioni impeccabili dei clienti alimentate da approfondimenti sull'intelligenza artificiale in tempo reale e post-call. Funzionalità migliori di JustCall a cui seguire: * Chiamata in entrata e in uscita * Invia e ricevi SMS e MMS * Dialer di vendita (dialer automatica, predittiva e di alimentazione) * Flussi di lavoro SMS * Robot SMS * Ivr multi-livello * Assistenza per agenti in tempo reale * Copilota SMS alimentato AI * AI Coaching * Analisi del sentimento * Punteggio di chiamate AI * Monitoraggio delle chiamate dal vivo * Posta in arrivo di WhatsApp condivisa * Distribuzione automatica delle chiamate (ACD) * 100+ integrazioni CRM * Numeri di telefono aziendale in oltre 70 paesi