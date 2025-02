Piattaforma di protezione delle applicazioni nativa del cloud (CNAPP) - App più popolari - Togo

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security è un fornitore leader di soluzioni di gestione delle identità e degli accessi nel cloud pubblico. Con la missione di consentire alle aziende di tutte le dimensioni di innovare in modo sicuro e affidabile, Sonrai Security offre sicurezza di identità, accesso e autorizzazioni per le aziende che operano su piattaforme AWS, Azure e Google Cloud. L'azienda è rinomata per aver aperto la strada al Cloud Permissions Firewall, consentendo privilegi minimi con un solo clic, supportando al tempo stesso le esigenze di accesso degli sviluppatori senza interruzioni. Scelto da aziende leader in vari settori, Sonrai Security è impegnato a promuovere l'innovazione e l'eccellenza nella sicurezza del cloud. L'azienda gode della fiducia dei team di operazioni cloud, sviluppo e sicurezza. Il firewall delle autorizzazioni cloud rimuove tutte le autorizzazioni sensibili non utilizzate, mette in quarantena le identità non utilizzate e disabilita i servizi e le regioni non utilizzate, tutto con un clic. Non vi è alcuna interruzione per l'azienda perché tutte le identità che utilizzano autorizzazioni sensibili mantengono il proprio accesso e qualsiasi nuovo accesso viene concesso senza problemi attraverso un flusso di lavoro automatizzato di chatops. I team SecOps dedicano il 97% di tempo in meno a ottenere i privilegi minimi e riducono la superficie di attacco del 92%. Dopo aver raggiunto il privilegio minimo a livello di piattaforma, la soluzione Sonrai CIEM+ rileva combinazioni tossiche di autorizzazioni e blocca i percorsi di attacco non intenzionali che creano con soluzioni automatizzate o dettagliate.