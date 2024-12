Più popolari Aggiunti di recente Piattaforma di protezione delle applicazioni nativa del cloud (CNAPP) - App più popolari - Gabon

Le piattaforme di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP) salvaguardano l'intero ciclo di vita di sviluppo delle applicazioni cloud-native, dalle fasi iniziali di sviluppo all'ambiente di produzione. Queste piattaforme consentono ai team di sicurezza di gestire e garantire la conformità in modo più efficiente offrendo visibilità completa su DevSecOps, configurazioni, controllo degli accessi, carichi di lavoro e vulnerabilità. In genere, le organizzazioni utilizzano strumenti separati per la gestione di sviluppo, dati, infrastruttura e accesso. Una CNAPP consolida questi investimenti nella sicurezza integrando varie funzionalità, come la gestione del livello di sicurezza nel cloud (CSPM), la piattaforma di protezione del carico di lavoro nel cloud (CWPP), la conformità nel cloud e la gestione delle identità e degli accessi (IAM), in un'unica piattaforma. I CNAPP possono essere offerti come prodotto autonomo o come suite di prodotti acquistabili singolarmente.