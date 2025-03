Software per la sicurezza dei file nel cloud - App più popolari - Città del Vaticano

Redstor

redstor.com

Redstor è un fornitore leader di servizi di backup e ripristino dei dati basati su cloud, on-premise e ibridi. La sua missione è rendere la gestione dei dati più semplice, facile e piacevole, fornendo accesso immediato a tutti i dati, ovunque siano archiviati, da un unico controllo. centro. Aiuta migliaia di aziende in tutto il mondo (utilizzate dalla difesa e dai governi) a proteggere uno dei loro beni più preziosi: i loro dati. Aiuta le aziende a essere conformi al GDPR: è conforme agli standard più elevati (certificazione ISO27001 e 9001) per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Le piccole imprese hanno bisogno di una soluzione di backup e ripristino conveniente, sicura, robusta e facile da gestire: * Il 50% non è in grado di sopportare alcuna perdita di dati * Circa l'80% subisce un arresto se non riesce ad accedere ai propri dati Multi-tenant e progettate per il cloud, le soluzioni di backup e ripristino MSP di Redstor ti consentono di soddisfare in modo redditizio le aspettative di ogni utente per l'accesso immediato ai dati, ai file e ai sistemi operativi di cui hanno bisogno, ogni volta che ne hanno bisogno, localmente e nel cloud.