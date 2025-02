Software per la sicurezza dei file nel cloud - App più popolari - Togo

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud è la piattaforma di gestione SaaS leader di mercato, che consente ai team IT di eliminare fino al 78% del lavoro di gestione SaaS. BetterCloud automatizza l'onboarding, l'offboarding e le modifiche di metà ciclo di vita, l'accesso e i diritti alle applicazioni SaaS e le policy di sicurezza in un ambiente multi-SaaS. Razionalizzando e automatizzando il lavoro critico come i processi del ciclo di vita dell'utente e le operazioni quotidiane, migliaia di clienti di BetterCloud godono di una maggiore efficienza operativa e produttività dei dipendenti. Con oltre 10 anni di esperienza pionieristica nel movimento delle operazioni SaaS, BetterCloud ora serve la più grande comunità mondiale di esperti SaaSOps. In qualità di ospite di Altitude, l'evento SaaSOps leader del settore, ed editore dell'annuale State of SaaSOps Report, la ricerca di mercato definitiva della categoria, BetterCloud è riconosciuto dai clienti (G2) e dalle principali società di analisi (Gartner e Forrester) come leader di mercato nel SaaS Gestione delle operazioni. Per i team IT che gestiscono ambienti multi-SaaS, BetterCloud automatizza le modifiche di onboarding, offboarding e metà del ciclo di vita, l'accesso e i diritti alle applicazioni SaaS e le policy di sicurezza. A differenza delle soluzioni di gestione delle identità e degli accessi che richiedono intervento manuale e scripting personalizzato, o delle soluzioni di service desk IT che generano ticket da elaborare manualmente, l'automazione potente e granulare di BetterCloud e i flussi di lavoro personalizzabili illimitati completano l'automazione IAM e dell'help desk per migliorare l'efficienza IT riducendo al 78% del lavoro di gestione SaaS. Se il tuo team IT crea script o gestisce manualmente l'accesso ad applicazioni, file, cartelle e gruppi per chiunque si unisca, lasci o si sposti all'interno della tua organizzazione, stai impiegando talento e risorse che non puoi risparmiare per risolvere problemi che BetterCloud può automatizzare. Con sede a New York City, con un ufficio di prodotto e di ingegneria ad Atlanta, Georgia, nonché hub di innovazione e talenti remoti negli Stati Uniti, BetterCloud è supportato, tra gli altri, da alcuni dei migliori investitori tecnologici tra cui Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital e Accel.