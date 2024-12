Più popolari Aggiunti di recente Software per la sicurezza dei file nel cloud - App più popolari - Regno Unito

Il software di sicurezza dei file cloud è progettato per proteggere le informazioni archiviate in applicazioni basate su cloud (SaaS). Questi strumenti si integrano con le piattaforme di archiviazione cloud e di condivisione file, consentendo alle aziende di identificare ed etichettare i file contenenti informazioni sensibili o privilegiate. Una volta etichettate, le aziende possono controllare l'accesso a questi file, tenere traccia della cronologia di condivisione e impedire l'accesso non autorizzato. Applicando il controllo degli accessi al cloud e le policy di archiviazione, questi strumenti migliorano la sicurezza dei dati. Le aziende li utilizzano per implementare protocolli di sicurezza, monitorare gli accessi e salvaguardare le informazioni sia all'interno che trasferite attraverso le applicazioni cloud. Gli amministratori possono gestire la governance, impostare autorizzazioni e supervisionare l'attività degli utenti all'interno delle applicazioni. Inoltre, molti prodotti per la sicurezza nel cloud offrono funzionalità di crittografia e prevenzione della perdita di dati per proteggere ulteriormente i documenti e i dati archiviati nel cloud.