Soluzioni per la sicurezza della posta elettronica nel cloud - App più popolari - Saint Kitts e Nevis

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection è l'unica soluzione sul mercato a coprire tutti gli aspetti di sicurezza, conformità e backup per Microsoft 365. Scegli tra vari pacchetti adatti alle tue esigenze aziendali e goditi una sicurezza e-mail all'avanguardia che protegge da spam, virus, phishing e ransomware; oltre a firme e-mail e dichiarazioni di non responsabilità. Puoi anche beneficiare della protezione avanzata dalle minacce (ATP) per difendere i tuoi utenti dagli attacchi e-mail più sofisticati, della continuità automatizzata delle e-mail per prevenire tempi di inattività imprevisti e dell'archiviazione e-mail conforme alla legge per mantenere tutte le e-mail sicure e ricercabili. Puoi anche optare per il backup e il ripristino per endpoint e dati di Microsoft 365 nelle caselle di posta, Teams, OneDrive e SharePoint. L'integrazione personalizzata di 365 Total Protection con Microsoft 365 semplifica l'intera esperienza: dalla registrazione, alla configurazione, alla gestione delle funzionalità e degli utenti. La sua console centrale è un mix perfetto di privacy dei dati e facilità d'uso, consentendoti di fare di più e preoccuparti di meno.