Software di sicurezza Cloud Edge - App più popolari - Ungheria

Le soluzioni di sicurezza cloud edge offrono alle aziende un metodo basato sul cloud per accedere in modo sicuro a Internet, alle applicazioni cloud e alle reti aziendali. Queste soluzioni sfruttano la tecnologia SD-WAN, che integra il networking definito dal software con una rete geografica, consentendo loro di operare da qualsiasi luogo consolidando al tempo stesso le funzioni di sicurezza per salvaguardare tutte le attività di rete. Combinando le funzionalità di sicurezza di strumenti tradizionali come gateway web sicuri (SWG), broker di sicurezza per l'accesso al cloud (CASB) e firewall per applicazioni web (WAF), le aziende possono semplificare la gestione della sicurezza. Questo approccio consente alle aziende e ai team di sicurezza di centralizzare la visibilità su policy, attività e rischi di sicurezza, eliminando la necessità per gli utenti di interagire con più strumenti o sottoporsi a ripetuti processi di autenticazione. Le soluzioni di sicurezza unificate sono progettate per fornire visibilità completa su ambienti ibridi complessi, semplificando il lavoro degli amministratori. Con un unico strumento è possibile classificare, governare e monitorare tutta l'attività degli utenti e il traffico di rete senza interrompere l'esperienza dell'utente finale. Sebbene esista una certa sovrapposizione tra gli strumenti di sicurezza cloud edge e le tecnologie tradizionali come CASB, WAF e SWG, queste ultime in genere operano in modo indipendente e non offrono lo stesso livello di visibilità e accessibilità negli ambienti ibridi. L’alternativa più comparabile è un perimetro definito dal software (SDP), che fornisce sicurezza di rete unificata ma non offre accesso integrato ad applicazioni, reti e browser Web basati su cloud.