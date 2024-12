Software di rilevamento e risposta al cloud (CDR). - App più popolari - Germania

Software per la gestione degli ex studenti

Il software Cloud Detection and Response (CDR) offre sicurezza completa per gli ambienti cloud automatizzando il rilevamento e la risposta alle minacce. Questa tecnologia garantisce che le aziende abbiano piena visibilità sui propri sistemi cloud e include meccanismi per affrontare minacce e attacchi sia nelle applicazioni cloud (SaaS) che nell'infrastruttura (IaaS). Analizzando i registri eventi ed estraendo informazioni dettagliate dagli attacchi, CDR aiuta i team di sicurezza a migliorare la loro posizione di sicurezza complessiva. Sebbene il software CDR condivida funzionalità con altre soluzioni di rilevamento e risposta alle minacce come Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) e Network Detection & Response (NDR), rimane distinto nel suo focus. EDR mira al monitoraggio delle attività sugli endpoint di sistema e NDR è dedicato alla protezione degli ambienti di rete. XDR, con il suo ambito più ampio, monitora reti, endpoint, servizi cloud e ambienti virtuali. Al contrario, CDR è dedicato esclusivamente al monitoraggio e alla protezione dell’intero ambiente cloud.