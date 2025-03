Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, attraverso le sue valutazioni senza agenti, il rilevamento dei dati, la definizione delle priorità dei rischi basata sull'intelligenza artificiale e approfondimenti completi e attuabili sulle soluzioni correttive, aiuta le aziende a comprendere l'intera gamma di rischi presenti sui loro dati cloud. Normalyze adotta un approccio alla sicurezza incentrato sui dati. Normalyze è il pioniere del Data Security Posture Management (DSPM), aiutando le aziende a proteggere i propri dati in ambienti SaaS, PaaS, pubblici o multi-cloud, on-premise e ibridi. Con Normalyze, i team addetti alla sicurezza e ai dati possono migliorare i propri sforzi complessivi in ​​materia di sicurezza e conformità, consentendo al tempo stesso all'azienda di sfruttare la risorsa più preziosa: i dati. La piattaforma Normalyze DSPM aiuta a scoprire e classificare gli archivi dati, dare priorità a ciò che è importante, identificare accessi rischiosi ed eccessivi, rilevare e correggere i rischi di esposizione e migliorare i processi di conformità e controllo. Il cuore della piattaforma Normalyze è lo scanner brevettato One-Pass, che sfrutta l'intelligenza artificiale per identificare e classificare con precisione dati preziosi e sensibili su larga scala, in ambienti diversi. La piattaforma è stata progettata attorno a un'architettura che esegue la scansione sul posto, in modo che i dati non lascino mai il luogo in cui risiedono. Questo approccio mantiene i dati sotto il controllo IT, supporta la conformità con le rigorose normative sulla protezione dei dati e migliora l’efficienza operativa. I risultati scansionati vengono visualizzati in più visualizzazioni per aiutare i team a dare priorità ai rischi. Il Data Risk Navigator mostra i percorsi di attacco che possono portare a violazioni o perdite di dati. I grafici di accesso ai dati mostrano il modo in cui le persone e le risorse accedono ai dati. Le visualizzazioni vengono generate e aggiornate in tempo reale, fornendo visibilità man mano che si verificano modifiche all'infrastruttura o agli ambienti del cliente. Il DataValuator proprietario assegna valore monetario ai dati, con una classificazione per aiutare i team di sicurezza e dati a valutare l'impatto aziendale relativo della potenziale perdita di dati. I flussi di lavoro di query e correzione basati sull'intelligenza artificiale rendono l'esperienza utente Normalyze intuitiva ed efficiente. Fornendo informazioni dettagliate su dati, accesso e rischio in un unico posto, i team IT possono comprendere il loro stato generale di sicurezza dei dati e collaborare su misure di sicurezza e piani d'azione efficaci.