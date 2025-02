Software di collaborazione per i contenuti cloud - App più popolari - Sud Sudan

Kloud

kloud.com

Kloud è la prima piattaforma mondiale in cui documenti e presentazioni diventano conversazioni multimediali modificabili e interattive. Kloud dà vita ai tuoi documenti con la tecnologia LIVEDOC integrata per formattare facilmente i tuoi documenti e in film basati su vocali come presentazioni. I team aziendali possono ottenere la stessa pagina con feedback di linea sfumati per i membri. Sincronizza gli obiettivi aziendali del tuo team operativo con la tecnologia LIVEDOC. Sincronizza il tuo linguaggio di marketing in tutta l'impresa. Sincronizza gli obiettivi dello sviluppo del software e del team di prodotto quando si crea la tua tecnologia innovativa. Integra con il tuo software aziendale preferito, come Salesforce, Google Documenti, Adobe Suite e il tuo strumento di software di gestione del progetto preferito. Usa LIVEDOC per tutta la documentazione aziendale, consentendoti di sincronizzare le risorse più preziose del tuo team, le menti del tuo team. Funzioni di Kloud: * Trasforma un documento in un film interattivo come la presentazione. Puoi facilmente aggiungere voce e mescolare la voce con le animazioni. È inoltre possibile inserire dinamicamente contenuti come suono, video, marchio, scheda bianca, testo, note appiccicose, ecc. * Usa la sincronizzazione della comunicazione in modo asincrono: abilitare l'interazione non in tempo reale dei pensieri in modo che il team possa lavorare in modo intuitivo insieme alla condivisione della mente efficace poiché qualsiasi idee relativa a un documento può ora essere riprodotta interattivamente come un film. Migliore incontro online con risoluzione illimitata e tuttavia senza dati di streaming video. Kloudsync ti offre un'esperienza di incontro online non corrispondente per la migliore risoluzione possibile e l'espressione del colore vero. Poiché la riunione online di Kloud trasmettono dinamicamente il documento con alta risoluzione senza utilizzare i dati di streaming video a causa della riunione online di Kloud è molto economico. * Registrazione delle riunioni multicanale basata sull'intelligenza artificiale: le riunioni di Kloud possono essere registrate con il contenuto LIVEDOC per una risoluzione illimitata insieme alla condivisione dello schermo e al flusso video Webcam. Di conseguenza, tale contenuto registrato può essere analizzato tramite motore AI per il data mining e l'analisi statistica. * Syncroom per una migliore comunicazione multicanale con i tuoi clienti: Kloud è la nuova piattaforma di comunicazione che integra la chat, il motore AI basato su bot, la sincronizzazione per la discussione asincrona di idee e la riunione online tutti insieme all'interno di una sala riunioni virtuali. Può essere integrato con il software di assistenza clienti, la soluzione di forza di vendita e gli strumenti di gestione del progetto per aggiungere la funzione di comunicazione e collaborazione al software aziendale esistente. * Standard di sicurezza più elevato: codifica sessione AES a 256 bit, scambio di password RSA 2048-bit e crittografia dei dati a Rest Technology integrato. * E altro ...