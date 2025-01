Software di collaborazione per i contenuti cloud - App più popolari - Saint-Pierre e Miquelon

FutureVault

futurevault.com

Soluzioni di custodia digitale intelligente per aziende pronte per il futuro. FutureVault è leader del settore nello scambio sicuro di documenti e nelle soluzioni Digital Vault per servizi finanziari e organizzazioni di gestione patrimoniale, cambiando il paradigma della gestione di documenti e informazioni con Personal Life Management Vault™ e Business Life Management Vault™. La piattaforma multi-livello di FutureVault sta trasformando le proposte di valore di aziende, consulenti e clienti migliorando significativamente il modo in cui documenti, dati e informazioni vengono gestiti all'interno di un'unica fonte di verità sicura, pronta per l'audit. Potenziando le aziende con La piattaforma white label e le applicazioni mobili di FutureVault aiutano le aziende a rispettare la conformità di libri e registri, a migliorare la privacy dei dati, a promuovere l’efficienza del front e del back-office con l’automazione e le API aperte e a fornire un’esperienza cliente digitale migliorata per interagire meglio con le famiglie e la prossima generazione. L'estrazione dei dati e i modelli basati sull'intelligenza artificiale per ottenere ulteriore efficienza e insight sono disponibili per i clienti aziendali. FutureVault è riconosciuto come fornitore WealthTech a 5 stelle e tra i 100 fornitori di soluzioni WealthTech più innovativi a livello globale. * Casi d'uso di FutureVault in evidenza (sotto): scopri come le principali organizzazioni di servizi finanziari e di gestione patrimoniale utilizzano FutureVault per soddisfare la conformità, ottenere efficienze di back office e amministrazione, offrire più valore ai propri clienti e, in definitiva, risparmiare tempo e denaro. * Offri un'esperienza cliente digitale unica: promuovi il coinvolgimento delle famiglie (e della generazione successiva) rendendo più semplice che mai archiviare, accedere e gestire i documenti più importanti della loro vita. * Consegna automatica di documenti ai clienti: consegna automaticamente estratti conto mensili, documenti di onboarding, documenti fiscali, rapporti trimestrali e altri documenti critici ai tuoi clienti tramite API e SFTP. * Scambia e ricevi documenti in modo sicuro: richiedi, ricevi e scambia documenti in modo sicuro con la sede centrale, i consulenti, il personale, i clienti, i familiari, le autorità di regolamentazione e i collaboratori fidati. * Automatizza e migliora i flussi di lavoro di firma elettronica: risparmia notevoli costi di back-office e di amministrazione automatizzando i processi di onboarding e consegnando (e archiviando) automaticamente i documenti firmati elettronicamente. * Rispetta la conformità di libri e registri: migliora la governance della tenuta dei registri, semplifica gli audit e rispetta con sicurezza le normative su libri e registri previste da SEC, FINRA, IIROC, OSC e altro ancora. * Riduci ed elimina la carta (lavoro): guida la tua iniziativa di trasformazione digitale digitalizzando i processi basati sui documenti per soddisfare la conformità ESG ed eliminare definitivamente la carta (lavoro).