Software di conformità nel cloud - App più popolari - Polonia

Kloudle

kloudle.com

Kloudle è uno scanner di sicurezza cloud per AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Esegue la scansione di account cloud, server e cluster per oltre 300 problemi di sicurezza in pochi minuti. Semplifica la sicurezza nel cloud per sviluppatori e piccoli team. Rispetto agli scanner open source, le scansioni Kloudle vengono eseguite in meno di 30 minuti. Non c'è niente da installare o configurare. Calcolando i problemi e la loro gravità, Kloudle rende facile capire cosa deve essere risolto. Andando oltre fornendoti semplicemente l'elenco dei problemi di sicurezza, Kloudle offre semplici passaggi per risolvere tutti i problemi di sicurezza rilevati. Fornisce inoltre potenziali insidie ​​​​per alcune delle correzioni. Permettendoti di fare la scelta giusta in termini di cosa riparare e cosa no. Con potenti funzionalità per contrassegnare i problemi come falsi positivi, generatore di report per ottenere report in formato CSV supportato da Excel o PDF facili da condividere, Kloudle si concentra sul rendere la sicurezza del cloud semplice per i suoi utenti. Con il modello pay as you go basato sul credito, anche acquistare e ottenere valore per il denaro speso è semplicissimo e senza preoccupazioni. Non devi mai preoccuparti dell'utilizzo, ecc. Il prezzo per le scansioni parte da $ 30 in poi.