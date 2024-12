Più popolari Aggiunti di recente Software di conformità nel cloud - App più popolari - Regno Unito

Il software di conformità cloud garantisce il rispetto degli standard normativi e fornisce i necessari controlli di conformità per le infrastrutture e le reti cloud. Questi strumenti migliorano la visibilità dei carichi di lavoro cloud e delle attività di rete, che richiedono una conformità costante per proteggersi da minacce come malware dei server, vulnerabilità dei contenitori e intrusioni di rete. Le aziende utilizzano software di conformità cloud per mantenere una supervisione continua delle proprie risorse cloud, riducendo il rischio di minacce basate sul cloud. Se implementato in modo efficace, questo software aiuta a mantenere in ogni momento un livello di sicurezza ottimale per l'organizzazione.