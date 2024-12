Più popolari Aggiunti di recente Software Broker di sicurezza per l'accesso al cloud (CASB). - App più popolari - Regno Unito

Il software Cloud Access Security Broker (CASB) aggiunge un ulteriore livello di protezione e applicazione delle policy per i dipendenti che accedono alle applicazioni basate su cloud. Agendo come un gateway, CASB consente alle aziende di applicare policy di sicurezza oltre i loro sistemi locali, garantendo connessioni sicure tra dipendenti e fornitori di servizi cloud. Questo software aiuta le aziende a mitigare i rischi associati alle applicazioni cloud e alle connessioni di rete, monitorando continuamente le azioni e i comportamenti degli utenti. Le soluzioni CASB rilevano inoltre comportamenti anomali da parte degli utenti interni e avvisano gli amministratori di potenziali shadow IT e non conformità. Questi strumenti in genere tracciano e registrano le azioni degli utenti all'interno del CASB, fornendo dati che possono essere utilizzati per l'analisi e il reporting comportamentale.