Software del portale clienti - App più popolari - Togo

SuiteFiles

suitefiles.com

Creazione, collaborazione e firma di documenti, tutto in un unico posto. SuiteFiles è un software di gestione dei documenti potente, ma semplice, per società di contabilità e servizi professionali. I nostri flussi di lavoro sono esattamente ciò di cui le piccole e medie imprese hanno bisogno per crescere insieme ai loro clienti. Supportiamo le tue attività quotidiane, integrandoci con Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 e altro ancora. La nostra missione è fornire alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni e servizi di livello aziendale che le soddisfino nel punto in cui si trovano nella loro traiettoria di crescita. Il risultato? Una piattaforma intuitiva, scalabile e robusta che il tuo team e i tuoi clienti apprezzeranno davvero. I nostri team di sviluppo prodotto e assistenza clienti sono reattivi, il che significa che hai persone che hanno investito nel farti ottenere il massimo da SuiteFiles. Con SuiteFiles, le tue esigenze di gestione dei documenti vengono soddisfatte e il tuo carico IT viene sollevato, consentendoti di aumentare le ore fatturabili e rafforzare le relazioni con i tuoi clienti. Con oltre 1000 aziende di servizi professionali orientate all'efficienza che migliorano le loro attività con SuiteFiles (e un tasso di rinnovo del 99,6%), siamo la scelta più ovvia per te. Separa le tue operazioni dai silos con soluzioni complete per il flusso di lavoro e integrazioni estese che ti collegano con app leader del settore. Le caratteristiche e funzionalità complete di SuiteFiles sono state progettate per team da 10 a 500 persone tenendo presente la soddisfazione dei tuoi dipendenti. Nel corso degli anni, abbiamo perfezionato il nostro software per i tuoi processi end-to-end con integrazioni, automazioni, firma e gestione della posta elettronica eliminando il passaggio da un'applicazione all'altra e i costi di abbonamento multipli di cui avresti altrimenti bisogno. Combiniamo una facile condivisione da parte di terzi con una sicurezza all'avanguardia senza togliere la proprietà dei tuoi dati. Abbiamo semplificato la complessità dell'organizzazione, della centralizzazione e dello sfruttamento delle informazioni di cui la tua azienda ha bisogno per operare ogni giorno. Dovresti trascorrere il tuo orario di lavoro servendo i clienti e facendo crescere la tua attività, non litigando con i file. Pertanto, abbiamo progettato SuiteFiles con migrazione e onboarding dei dati rapidi e completi per rendere operativo il tuo team in soli due giorni. Inoltre, la nostra interfaccia intelligente è facile da usare e costantemente perfezionata. Eliminando inutili avanti e indietro, ritardi di processo, sovraccarico di collaborazione e commutazione tra più strumenti, il nostro risparmio di tempo aumenta. I nostri clienti riferiscono di aver risparmiato 5 ore a settimana per dipendente. Si tratta di 6 settimane e mezzo FTE per membro del personale all'anno!