Software del portale clienti - App più popolari - Filippine

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (in precedenza Nimbus) è uno strumento di collaborazione client all-in-one basato sull'intelligenza artificiale, progettato per aiutare i servizi professionali a semplificare il flusso di lavoro e offrire esperienze clienti eccezionali con i portali clienti. Questa piattaforma offre servizi professionali con centinaia di funzionalità avanzate ma intuitive per la collaborazione in tempo reale, la gestione di progetti e informazioni e persino la creazione di contenuti. Offri servizi con il tuo marchio e offri esperienze cliente eccezionali e personalizzate con portali clienti white label che centralizzano la comunicazione, il monitoraggio dell'avanzamento del progetto e la gestione della conoscenza. Utilizza l'innovativo generatore di documenti drag-and-drop per creare superdocumenti interattivi con qualsiasi formato di file e incorporamenti da oltre 2000 integrazioni supportate. Prova le bacheche Kanban, gli strumenti di monitoraggio dei progetti, la modifica in tempo reale e altre funzionalità negli spazi di lavoro del team FuseBase (in precedenza Nimbus) per una collaborazione produttiva. Ottimizza le operazioni quotidiane con l'assistente AI avanzato FuseBase (in precedenza Nimbus), automatizza attività come la creazione e la traduzione di contenuti, ottieni approfondimenti per prendere decisioni basate sui dati e tempo libero per ampliare il business.